2020-07-28T10:43:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог оценил риски для туристов в Турции

Алексей Аграновский рассказал "Комсомольской правде", как именно жара снижает риск заражения коронавирусом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Вирусолог призвал подождать менее опасного периода для поездки на курортВирусолог призвал подождать менее опасного периода для поездки на курортФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россиянам стоит отказаться от поездок за границу на популярные среди туристов курорты на весь этот год или хотя бы до середины осени, считает профессор кафедры вирусологии Алексей Аграновский.

- Каждая семья это должна решать для себя. <...> Стоило бы один год пропустить в связи с этими всеми событиями. Думаю, что это не катастрофично, - рассказал учёный в беседе с "Комсомольской правдой" и отметил, что поездка в октябре будет чуть менее опасной.

Кроме того, Аграновский объяснил, почему в жаркую победу шансы заразиться снижаются.

- Респираторные заболевания, вирусные, они вспыхивают в холодный сезон. Просто передача в жару ниже. Потому что вирус передвигается не в виде вирусных частиц по воздуху, а с выкашливаемой мокротой больного человека. И если эти капли высыхают быстрее, то и передача ниже. Это главный фактор, который позволяет сказать, что в жаркую погоду распространение этих инфекций снижается, - отметил вирусолог.

Профессор также подтвердил, что коронавирус COVID-19 останется с человечеством навсегда, однако, проходя через популяцию, любой вирус ослабевает, а устойчивость популяции к нему только растёт. При этом специалист отметил, что стремление человека к привычному распорядку жизни всегда сильнее внешних угроз, а начало применения вакцины также снизит риски заражения.

В беседе с "Комсомольской правдой" вирусолог также сообщил, что в соблюдении карантина по прилёте в Россию из-за границы уже нет необходимости

- Человек должен сам анализировать своё состояние и принимать меры, и не бегать от врачей, если что-то не так. Лучше побыть некоторое время, если есть некоторые симптомы неприятные, а это может быть совсем необязательно коронавирус, - подчеркнул вирусолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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