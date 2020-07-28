2020-07-28T11:12:57+03:00
В мире

Персоны нон-грата: двум эму запретили вход в австралийский паб

Птицы стали воровать пищу и вещи посетителей отеля
Анастасия РЫШКОВА
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Двум эму запретили вход в паб за неподобающее поведение. Фото: Instagram/senatormcgrathДвум эму запретили вход в паб за неподобающее поведение. Фото: Instagram/senatormcgrath
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К югу от Лонгрича в западном Квинсленде в Австралии двум эму запретили вход в единственный местный паб после того, как птицы стали воровать вещи гостей и гадить на территории заведения. Владельцы выставили табличку с надписью «Вход эму запрещен». Хозяева паба рассказали о неподобающем поведение животных.

«Они крали вещи и еду у наших гостей. Они вставляли головы в окно и крали хлеб прямо из тостера, - объяснила Джерри Гимблетт, которая владеет пабом-отелем Yaraka вместе со своим мужем Крисом.

Гимблетт сказала, что эму стали туристической достопримечательностью после того, как в конце 2018 года местным жителям передали несколько яиц. Птенцы вылупились и были заботливо выращены жителями городка. В какой-то момент в городе было девять эму, но большинство из них отошли от города или пострадали в результате несчастных случаев. Осталось только два - Кевин и Кэрол, которые не хотят отходить далеко от людей, которые стали для них семьей.

Эму выросли очень высокими, более 2 метров, и несмотря на то, что они являются местной достопримечательностью, остальные жители города понимают запрет, который выставили владельцы единственного паба.

«Мы любим их как часть сообщества Yaraka, но они больше не приветствуются внутри», - подчеркнула хозяйка отеля.

Эму остается печально ждать снаружи, чтобы кто-то из гостей вынес им еды, сообщает The Guardian.

ИСТОЧНИК KP.RU

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