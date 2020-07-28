2020-07-28T13:00:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В России 17 организаций создают 26 вакцин от коронавируса

Центр "Вектор" разрабатывает препарат на шести разных технологических платформах
Ася КУЗНЕЦОВА
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Анна Попова рассказала о разрабатываемых в России вакцинах от коронавирусаАнна Попова рассказала о разрабатываемых в России вакцинах от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В 17 российских научных организациях разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Один из препаратов прошёл клинические клинические испытания на добровольцах. Новосибирский центр вирусологии "Вектор" разрабатывает вакцину на шести разных технологических платформах, сказано в презентации Поповой на виртуальном симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что российская вакцина от коронавируса будет готова к массовому применению в начале 2021 года, по словам президента Александра Сергеева. Несколько вакцин уже находятся на финальной стадии испытаний, а препарат Центра Гамалеи уже испытан на безопасность при введении людям.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал также, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной и добровольной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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