Центр "Вектор" начал клинические испытания вакцины от коронавируса

28 Июль 2020 2020-07-28T12:45:41+03:00

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса, разрабатываемой новосибирским центром вирусологии "Вектор".

- На днях мы получили разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса. Мы приступили со вчерашнего дня, 27 числа, к проведению первой-второй фазы клинических испытаний, - сообщила Попова виртуальном симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития".

24 июля сайт KP.ru сообщал, что центр "Вектор" получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, первые добровольцы получат прививку в понедельник, 27 июля.

На сайте также сообщали о завершении испытаний первой российской вакцины от коронавируса, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Клинические исследования на 38 добровольцах стартовали 18 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU