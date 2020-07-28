YouTube заблокировал канал Царьград ТВ

28 Июль 2020 2020-07-28T12:42:58+03:00

«Царьград» подаёт в суд на YouTube из-за блокировки канала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеканал заявил о планах подать в суд на стриминговую платформу

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Представители телеканала "Царьград" сообщили, что администрация Youtube заблокировала канал СМИ в Youtube и отключила Google-аккаунт без возможности восстановить его, объяснив это решение "нарушением экспортного законодательства".

В Царьграде произошедшее назвали "полной неожиданностью" и отметили, что канал не получал страйков и предупреждений о возможной блокировке.

Также был заблокирован YouTube-канал организации "Двуглавый Орёл", председателем которой является основатель "Царьграда" бизнесмен Константин Малофеев.

- Очевидно, что все эти действия направлены против одного человека. Нанесён политический удар персонально по Малофееву. <...> Связываем произошедшее с общественно-политической деятельностью Константина Малофеева, - сообщили в пресс-службе Константина Малофеева.

Позже стало известно, что "Царьград" подаёт в суд на YouTube из-за блокировки канала.

- С нами просто не выходят на связь, поэтому конфликт мы планируем решать в суде, - заявила редактор телеканала Дарья Токарева.

Телеканал также готовит официальное обращение к администрации YouTube с требованием о восстановлении канала.

ИСТОЧНИК KP.RU