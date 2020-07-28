2020-07-28T13:08:57+03:00
Общество

Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения обвиняемому в госизмене Сафронову

Ранее сообщили, что советника главы Роскосмоса изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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При пересмотре меры пресечения советнику гендиректора «Роскосмоса» по информационной политике Ивану Сафронову, обвиняемого в госизмене, необходимо обратить внимание на состояние здоровье подозреваемого, а также на решение следствия и суда. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщение о том, что советника изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус.

«Если эта информация соответствует действительности, мы надеемся, что будет произведено необходимое тестирование и, в случае подтверждения диагноза, будет обеспечено необходимое медицинское обслуживание», - заявил представитель Кремля, и уточнил, что ему неизвестно о том, чтобы президенту России Владимиру Путину передавали сообщение о подозрении на коронавирус у Сафронова.

Напомним, против сотрудника «Роскосмоса» возбуждено уголовное дело по признакам «государственной измены», за что ему грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, он передал спецслужбе Чехии секретную информацию. Суд арестовал Сафронова на два месяца, до 6 сентября. Адвокат сообщил, что защита обжалует арест в Мосгорсуд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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