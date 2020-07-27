2020-07-27T20:55:00+03:00
Общество

Обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус

Советник главы "Роскосмоса" находится в "Лефортово"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Иван Сафронов будет под арестом до 6 сентября Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАССИван Сафронов будет под арестом до 6 сентября Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, изолировали в СИЗО "Лефортово" с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ОНК.

У него появились симптомы заболевания, после чего взяли тест на Covid-19. Результатов диагностики пока нет.

- Сафронов изолирован в "Лефортово" в отдельной камере в связи с подозрением на коронавирус,- подтвердила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

По решению суда, Сафронов будет находиться под арестом до 6 сентября. Заседания пройдут в закрытом режиме, поскольку там будут озвучены данные, относящиеся к гостайне. В Роскосмосе Иван Сафронов успел проработать всего четыре недели, до этого он был корреспондентом в "Ведомостях" и "Коммерсанте", занимался преимущественно военной темой.

Максимальное наказание по статье за госизмену - 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус
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