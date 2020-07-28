28 Июль 2020 2020-07-28T14:51:53+03:00

В ПФР в этом году зачислят около 20 млрд коррупционных рублей, сообщил Минфин Фото: Артем ЛЕНЦ

В Гражданский кодекс вносят уточнения в отношении средств россиян, законность получения которых невозможно доказать

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В 2020 году в Пенсионный фонд зачислят около 20 миллиардов рублей, законность получения которых невозможно доказать. Об этом рассказал замглавы Министерства финансов России

Как писал сайт kp.ru, ранее в ведомстве сообщили, что в Гражданский и Бюджетный кодексы готовятся уточняющими поправками, где предлагается конфисковать и денежные средства, в случае отсутствия доказательств законности их получения. На данный момент в пользу государства можно конфисковать только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы.

В министерстве также отметили, что эта мера касается всех граждан, а не только госслужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU