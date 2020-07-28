2020-07-28T14:56:04+03:00
Политика

Зеленский разрешил китайцам прилетать в Украину без виз

Правило для туристов из Поднебесной будет носить временный характер
Анастасия РЫШКОВА
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Владимир Зеленский установил безвизовый режим для китайских туристовВладимир Зеленский установил безвизовый режим для китайских туристовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китайцы смогут летать в Украину без виз. Владимир Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для туристов из поднебесной. Но в заявлении, предоставленной пресс-службой президента Украины сказано, что это послабление будет носить временный характер.

"Указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают на Украину с туристической целью", будет действовать с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года. Китайские граждане смогут приезжать на Украину без виз, если срок их пребывания в стране не превышает 30 дней в течение полугода", - сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Стоит напомнить, что на прошлую неделю глава Украины издал несколько указов, устанавливающих бессрочном безвизовый режим для ряда иностранных граждан. С1 августа без виз в Украину могут приехать туристы из Новой Зеландии, Кувейта, Омана, а также Австралии и Саудовской Аравии. Их пребывание будет устанавливаться сроками. Они могут находиться на украинской территории 3 месяца без оформления дополнительных документов, если, по вынужденным обстоятельствам, этот срок иностранцы захотят увеличить им придется пересечь международную границу повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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