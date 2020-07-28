2020-07-28T16:19:31+03:00
В мире

Экс-премьер Малайзии признан виновным по делу о хищении 4,5 млрд долларов

Наджиб Разак получил 12 лет за злоупотребление властью, преступное злоупотребление доверием и отмывание денег
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб РазакБывший премьер-министр Малайзии Наджиб РазакФото: Instagram.com
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Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, возглавлявший правительство с 2008 по 2019 годы, получил 12 лет за злоупотребление властью. Следствие доказало, что из созданного экс-главой кабмина суверенного фонда Малайзии похитили 4,5 миллиарда долларов.

«Рассмотрев все доказательства в данном процессе, было установлено, что обвинение успешно доказало свою позицию», - приводит газета The Star слова судьи Мохамада Назлана.

Суд признал Разака виновным по семи пунктам Уголовного кодекса, среди них злоупотребление властью, преступное злоупотребление доверием и отмывание денег. Всего бывшему премьер-министру предъявили 42 обвинения. Общая сумма ущерба, нанесенного инвестфонду, составила 9,8 миллиона долларов.

Сам экс-глава-правительства свою вину отрицает и собирается оспаривать решение судей. Тем временем, его ждет еще четыре суда.

В скандале также замешан международный банк Goldman Sachs, администрация которого договорилась с властями Малайзии, что их роль не будет расследоваться. За это банк заплатит государству 3,9 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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