Путин оценил важность международного термоядерного реактора ИТЭР

28 Июль 2020 2020-07-28T15:28:44+03:00

Крупнейший проект вступает в решающий этап своей реализации, несмотря на ограничения из-за пандемии

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Российский президент Владимир Путин 28 июля направил приветственную телеграмму участникам торжественного мероприятия в честь начала сборки и монтажа оборудования Международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Глава государства отметил, что несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса темпы работ не снизились, и цели проекта будут достигнуты в намеченные сроки. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин отметил ИТЭР вступает в решающий этап своей реализации и в обозримой перспективе он покажет уникальный по мощности и безопасности источник энергии, использование которого поспособствует решению множества задачи экономики и повышения качества жизни миллионов людей. Президент подчеркнул, что проект – яркий пример эффективного сотрудничества между странами.

- Россия является одним из государств-основателей проекта и призвана внести важный вклад в обеспечение энергетической безопасности человечества. В основе ИТЭ лежит разработанная российскими специалистами концепция установки "токамак", - сообщил глава государства.

Российский лидер также поблагодарил всех, кто работает над проектом, и выразил особую признательность французскому президенту Эмманюэлю Макрону. Именно Франция предоставляет свою площадку для международного термоядерного реактора.

По своим масштабам проект ИТЭР сопоставим с Международной космической станцией или Большим адронным коллайдером. Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки.

ИСТОЧНИК KP.RU