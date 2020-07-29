Пентагон: Россия и Китай создают все более совершенные системы ПРО
Россия и Китай создают все более совершенные и многочисленные системы противоракетной обороны (ПРО), потому что хотят обогнать Соединенные Штаты по новейшим разработкам в этой сфере, уверены в министерстве обороны США.
«Китай и Россия разрабатывают все более мощные и многочисленные системы противоракетной обороны и интегрируют их в свои оборонные стратегии по мере того, как они конкурируют с США», -заявил представитель Пентагона.
При этом он подчеркнул, что сфера противоракетной обороны становится одной из составляющих «соперничества между великими державами».
По мнению американского военного ведомства, на сегодняшний день Пекин в вопросах ПРО «серьезно зависит» от Москвы, однако «Китай тщательно изучает проблему и вкладывает средства в исследования для создания собственного потенциала», передает ТАСС
О том, что Пентагон внимательно следит за деятельностью «соперников», свидетельствует то, что к заявлению представителя Минобороны США пресс-служба ведомства приложила справочные материалы о существующих и находящихся в разработке системах ПРО России и Китая.
ИСТОЧНИК KP.RU