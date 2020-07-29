2020-07-29T06:48:53+03:00
Политика

Украина из-за парада ВМФ в Севастополе пожаловалась на Россию в ООН

Киев настаивает на том, что праздничный морской парад в честь Дня МВФ нарушил международное право и украинские законы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Морской парад в честь Дня МВФ России прошел в Севастополе 26 июляМорской парад в честь Дня МВФ России прошел в Севастополе 26 июляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Из-за прошедшего в Севастополе 26 июля морского парада в честь Дня Военно-морских сил России Украина обратилась с жалобой на нашу страну в ООН.

В письме украинского постпреда при Организации Сергея Кислицы на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша говорится, что Незалежная считает парад «во временно оккупированном» Севастополе «нарушением норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины».

По версии Киева, такие действия России являются «сознательными шагами», направленными на обострение в украинско-российских отношениях.

Как писал сайт kp.ru, накануне украинский МИД передал в российское посольство ноту протеста примерно такого же содержания.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны более шести лет назад – в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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