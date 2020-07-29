2020-07-29T07:42:17+03:00
В мире

Девятилетняя здоровая девочка умерла от коронавируса во сне после игры с друзьями

За пару дней до смерти у нее была невысокая температура - 37,7
Юлия САЛЬНИКОВА
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Во Флориде зарегистрирован еще один случай смерти ребенка от коронавируса. Киморе Линум было всего девять лет и она никогда не жаловалась на здоровье. Мама и бабушка, которые воспитывали девочку, сказали, что у подростка не было хронических болезней.

Они даже не догадывались, что их девочка заразилась коронавиурсом. У нее поднялась температура - 37,7 градусов. Мать повезла Кимору к врачу, тот решил, что у ребенка классическая инфекция и отправил обратно домой. Брать тест на коронавиурс не стали.

Вскоре Киморе стало лучше, она согласилась пойти играть с друзьями на улицу. Но вскоре вернулась домой, сказала, что хочет поспать - устала. Бабушка решила, что после болезни у внучки просто мало сил и спокойно отпустила ее в свою комнату. Уже мама вернулась домой, а Кимора все спит. Женщина позвала дочь, но так не отвечала. В комнате ее обнаружили без сознания.

- Я трясла ее, кричала. Позвала бабушку, потому что Ким не дышит,- рассказала The Mirror мать школьницы.

Бабушка начала делать искусственное дыхание, но ребенок был мертв. Только после смерти у нее подтвердили коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Девятилетняя здоровая девочка умерла от коронавируса во сне после игры с друзьями
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