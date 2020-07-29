В России на автомобили хотят массово устанавливать алкозамки

29 Июль 2020 2020-07-29T08:40:19+03:00

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В Минпромторге планируют до конца года разработать концепцию массового внедрения алкозамков. Специальный прибор смогут устанавливать в автомобилях для борьбы с пьяными водителями - если в выдохе автомобилиста система распознает алкоголь, то произойдет моментальная блокировка зажигания.

- До 1 октября будет разработана концепция внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств, включая обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками. До 31 декабря будет проработан вопрос о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели,- приводит текст протокола совещания министерства "Коммерсант".

Производители получат дополнительные баллы, если будут устанавливать в автомобили алкозамки отечественного производства. Сами устройства еще предстоит проверить на безопасность, чтобы, к примеру, исключить аварийные ситуации, когда система заблокирует зажигание прямо во время движения. Тестирование займется госнаучный центр ФГУП НАМИ.

Раньше планировалось устанавливать такие системы только на специализированный транспорт: школьные автобусы, автомобили для каршеринга. Еще одно предложение касалось водителей, которые уже были замечены за пьянством за рулем, на их авто хотели тоже устанавливать это устройство.

ИСТОЧНИК KP.RU