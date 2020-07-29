Аналитики рынка объяснили резкое падение цен на фрукты и ягоды в России

29 Июль 2020 2020-07-29T08:49:42+03:00

Эта группа товаров подешевела на 20 процентов по сравнению с показателями 2019 года

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В России ягоды и фрукты подешевели почти на 20 процентов по сравнению с показателями 2019 года. Ритейлеры подтверждают эту информацию, называя лидеров по падению цены. Например, дыня в "Ашане" стоит дешевле на 20 процентов, чем год назад, а в "Утконос онлайн" - на 16 процентов. Дешевле также стала малина, абрикосы, персики, сообщают "Известия".

Вместе с этим вырос спрос россиян на ягоды и фрукты.

- Динамика продаж обусловлена трендом на здоровое питание, куда входит употребление овощей, фруктов, ягод и разнообразных продуктов растительного происхождения,- считают в компании "Утконос онлайн".

В "Магните" продажи овощей и фруктов выросли на 33 процента.

Что касается падения цен, то этому явлению нашлось объяснение - выросли поставки товаров из других стран. Например, косточковых (черешня, абрикос и так далее) из Турции стали привозить в 1,5 раза больше. Чем больше предложение, тем ниже цены.

Ранее россияне массово жаловались на рост цены на лимоны. Повышенный спрос на цитрусовые возник на фоне пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU