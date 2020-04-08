В Минсельхозе не ожидают дефицита лимонов из-за ограничения в поставках из Турции

8 Апр 2020 2020-04-08T11:02:46+03:00

Лимоны подорожали, а где-то и вовсе исчезли с прилавков Фото: Мария ЛЕНЦ

Лимоны в Россию планируют завозить из других стран

Изменить размер текста: A A

В министерстве сельского хозяйства планируют заменить импортированный из Турции лимон поставками из других стран. В ведомстве считают, что дефицита цитрусовых из-за ограничений турецких поставок на российском рынке не будет.

Снижение товарооборота с Турцией произошло на фоне пандемии коронавируса. В с тане свыше 27 тысяч инфицированных. Турецкие власти в связи с ростом числа заболевших вводят новые ограничения, отменяют авиасообщение с другими странами, переходят на самообеспечение, запрещая вывоз из страны товаров медицинского назначения, жителям нельзя покидать дома без острой необходимости.

- Данная продукция может быть замещена поставками из других стран, с которыми налажены торговые связи в части импорта фруктов: в их число входят Аргентина, Египет, Бразилия, страны Южной Африки,- сообщили в ведомстве, заявление приводит ТАСС.

Ранее в ряде регионов страны россияне жаловались на резкий рост цен на имбирь и лимоны. Эти продукты используют для улучшения иммунитета.

ИСТОЧНИК KP.RU