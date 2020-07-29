2020-07-29T10:24:51+03:00
Общество

Михаил Ефремов отправился на первое заседание по делу о смертельном ДТП в Пресненский суд

Заседание должно начаться в 11.00
Юлия САЛЬНИКОВА
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Михаил Ефремов Фото: EPA/ТАССМихаил Ефремов Фото: EPA/ТАСС
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В Пресненском суде Москвы 29 июля начинается предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Как сообщает РИА Новости, актер уже отправился на заседание, которое должно начаться в 11.00 по-московскому времени.

Он традиционно не стал отвечать на вопросы журналистов, сопровождал актера работник службы судебных приставов. Напомним, Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

Вечером 8 июня он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения устроил аварию на Садовом кольце. Его внедорожник вылетел на встречку и врезался в фургон, водитель которого на следующий день скончался в больницу. Пострадавшими по делу выступают четыре человека, включая жену и детей погибшего Сергея Захарова. Они требуют максимального наказания для виновника и не готовы идти с ним на сделки.

Адвокаты Ефремова заявили, что тот готов "нести наказание" и больше не станет предлагать семье Захарова материальную компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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