Михаил Ефремов в суде так и не попросил прощения у семьи погибшего в аварии курьера

В суде народный артист, так и не попросил прощения за пьяное ДТП, которое лишило жизни человека

В Таганском районном суде народного артиста России Михаила Ефремова 9 июня встречала толпа, нет, не поклонников, а журналистов. Ни каждый день таких звёзд привозят, так что полный аншлаг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784076" frameborder="0"></iframe> Михаилу Ефремову избирают в суде меру пресечения.

- Он точно будет плакать и просить прощения, - делали ставки телевизионщики.

Но их сразу предупредили: внутрь с камерами не впустят. По официальной версии причина - коронавирус. Мол, ограничения может и сняли, но социальную дистанцию никто не отменял. Но по слухам, камеры решили убрать, чтобы не нервировать артиста. А вот пишущим журналистам в зал заселений войти разрешили.

Михаила Ефремова привезли в суд прямо из полиции. Там ему официально предъявили обвинение по статье 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее смерть". Часть четвёртая - самая тяжкая: до 12 лет тюрьмы. Спросите за что? За смерть человека и лошадиную дозу алкоголя в крови.

Ефремова привезли в суд прямо из полиции.Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том как это было знает, наверное, уже вся страна. На Смоленской площади 8 июня пьяный артист выехал на встречку и протаранил отечественную легковушку службы доставки деликатесов. 57-летний Сергей Захаров, водитель-вахтовик из Рязани погиб спустя несколько часов после ДТП.

В суд Михаила Ефремова привез полицейский автозак. Машина заехала со стороны служебного входа и скрылась за воротами. Смотрим, через щели. Почти 5 минут артист не выходит.

- Может его успокаивают, - гадаем мы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783860" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

Первым появляется полицейский, он под руки выводит Ефремова: на его запястьях наручники, все лицо закрыто противоковидной маской, на голове капюшон от спортивной куртке, на глазах солнцезащитные очки. В таком виде и мать родная не узнает.

Но в зале суда обвиняемый Ефремов снял очки и капюшон. На стандартные вопросы судьи он отвечает чётким театральным голосом.

- Ранеее судимы?

- Нет, ваша честь, не судим!

Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест на 2 месяца. Фото: пресс-служба Таганского суда

Первым слово предоставили стороне обвинения.

- По месту жительства, которое он указал при оформлении подписки о невыезде он не находился. Был задержан по другому адресу. Учитывая характер совершенно преступления, мы настаиваем на домашнем аресте по месту регистрации, - выдвинул требования представитель полиции.

Прокуратура тоже настояла на домашнем аресте на два месяца. И снова вопросы к Ефремову.

- Вы согласны с требованиями обвинения?

- Согласен.

- Желаете ещё что-то сказать?

- Нет, спасибо.

Повреждения автофургона, за рулем которого находился водитель Сергей Захаров. Фото: Денис Воронин / АГН Москва

А вот адвокат Ефремова говорила долго. Она перечислила все звания и регалии народного артиста, а потом ещё и хронические заболевания, видимо, для полноты картины.

- Астма, ишемическая болезнь сердца. А ещё он отец четверых детей. Я против домашнего ареста, но поддерживаю мнение моего подзащитного, - заявила адвокат Елизавета Шаргородская.

Судья после нескольких минут раздумий огласила решение.

- Избрать Михаилу Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца!

Обвиняемому снова дали слово. Но прощения у семьи погибшего по его вине Сергея Захарова он так и не попросил.

Медики всю ночь сражались за жизнь Сергея Захарова, но утром он скончался от полученных в ДТП травм.

До 9 августа Михаил Ефремов будет находиться по месту прописки в Плотниковом переулке. Ему запрещено пользоваться интернетом, а по телефону можно звонить только в экстренные службы и адвокату.

Уже сейчас у здания дежурит полиция. Видимо, стражи порядка боятся, что актер снова поедет на Казарменский переулок, где его арестовали сегодня днем. По некоторым данным, это квартира его подруги, актрисы Дарьи Белоусовой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784100" frameborder="0"></iframe> Оглашение решения суда по делу Ефремова.

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