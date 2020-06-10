Отказались налить еще: За час до ДТП Ефремов вдрызг разругался с владельцем бара

Интернет продолжает обсуждать запись, как Михаил Ефремов за несколько часов до аварии паркует машину возле паба в районе метро Смоленская. «Что себе позволяют владельцы заведения? - тут же посыпались обвинения диванных экспертов. - В Москве 8 июня еще было запрещено работать кафе и ресторанам!»

Радио «Комсомольская правда» нашли человека, который знает, что на самом деле происходило в «Плотников-баре».

- «Улисс-паб» появился на месте «Плотников-паба», куда очень любил ходить Ефремов. Заведение находится в 5 минутах ходьбы от его дома. А когда «Плотников» закрылся, новым владельцам «по наследству» достался и завсегдатай Михаил Олегович, - рассказывает источник радио «КП», который попросил не называть свое имя. - Я сам регулярно наблюдал его за барной стойкой. Ефремов всегда был ярок, весел и так далее. А когда случилась история с пандемией, и все общепиты закрылись, «Улисс-паб» долгое время не работал вообще. Ребята купили печь для пиццы, чтобы хоть как-то сохранить бизнес. И стали делать еду на вынос. А Ефремов все равно продолжал регулярно приходить в паб и требовал налить ему.

Михаил Ефремов был завсегдатаем "Улисс-паба". Фото: ulyssespub@instagram

Не стало исключением и 8 июня.

- В тот роковой день Михаил Олегович приходил в этот бар два раза, - продолжает наш источник. - Довольно выпивший он пришел днем. Там как раз был менеджмент заведения. И актеру в очередной раз сказали: «Извините, но мы не наливаем. Лучше еды возьмите на вынос». Ефремов вспылил. Был разговор на повышенных тонах. И вот второй раз уже на машине Ефремов приехал вечером на продолжение разборок. Там находился один из владельцев заведения. Он сильно поругался с Ефремовым. Несмотря на то, что паб долгое время терпел все закидоны Михаила Олеговича, в этот вечер все-таки произошла серьезная ссора. И Ефремова просто выставили за дверь. Не исключено, что Михаил Олегович в расстроенных чувствах поехал и потерял над собой контроль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783920" frameborder="0"></iframe> "Я виноват": Пьяный Ефремов на месте ДТП в Москве.

Напомним, поздно вечером 8 июня кинозвезда Михаил Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце в Москве. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и протаранил грузовичок курьерской службы доставки деликатесов. 57-летний водитель Сергей Захаров погиб. Выяснилось, что Ефремов был в сильном алкогольном опьянении - в его крови нашли 2,1 промилле алкоголя, а также следы наркотиков.

Суда артист будет ждать на домашнем аресте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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«В баре и машине актер Михаил Ефремов был один»: полиция опровергла информацию о пассажире в джипе

Слухи о том, что в машине актера Михаила Ефремова были пассажиры, появились сразу после ДТП на Смоленской набережной. Первым под «обстрел» попал актер Иван Стебунов. Ему даже пришлось видеообращение записать, чтобы народ успокоить. Но на этом дело не закончилось. Очевидцы один за другим стали рассказывать то про женщину на переднем сиденье, то про мужчину в зеленой куртке. Но оказалось, что это все фантазии. В полиции опровергли информации о пассажирах (подробности)

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