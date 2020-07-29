Более полутора миллионов россиян недоедают

29 Июль 2020 2020-07-29T10:31:19+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Росстата, 1,5 процента населения России недоедали в 2018 году. То есть, пищи для активного образа жизни и здоровья не хватало 1,6 млн человек в возрасте 18 лет и старше.

Доля женщин в общем показателе составила 22%, их оказалось больше, чем мужчин.

Доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов отметил, что количество тех, кто столкнулся с недоеданием соотносится с уровнем бедности в стране. В 2018 году доход ниже прожиточного минимума имели 12,6% населения.

Тем не менее, эксперт напомнил, что многие во время опросов склонны показывать себя беднее, чем есть на самом деле.

Скорее всего, в 2019 году показатели остались прежними, а в 2020 году могли ухудшиться в связи с пандемией.

- Росстат недавно опубликовал данные о том, что реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8% в годовом выражении. Но говорить, что число недоедающих резко увеличилось я бы не стал, так как меры поддержки правительства ориентированы на бедное население. Скорее всего, снизились расходы семей на товары второй необходимости, но питаться хуже не стали, - отметил Сергей Смирнов в беседе с NEWS.ru.

Диетолог Светлана Титова отметила, что в долю недоедающих, по всей вероятности, были отнесены люди, рацион которых является неполноценным.

- Человек может не испытывать чувства голода, но организму будет не хватать витаминов, микро- и макроэлементов. Из-за этого в первую очередь портится качество волос, ногтей и кожи. Скудный рацион также негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, могут появляться стрессы. А недостаток молочных продуктов увеличивает риск дисбактериоза и нарушения метаболизма, - говорит диетолог.

Тем временем в России в нынешний летний сезон на 10-20% снизились цены на ягоды и фрукты — например, черешня подешевела на 10–15% в сравнении с 2019 годом, персики и нектарины — на 10%, а арбузы и дыни — на 10–20%. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» ритейлеры.

ИСТОЧНИК KP.RU