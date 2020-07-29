2020-07-29T10:31:19+03:00
Общество

Более полутора миллионов россиян недоедают

Доля женщин выше, чем мужчин
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Более 1,5 млн россиян недоедают, по данным РосстатаБолее 1,5 млн россиян недоедают, по данным РосстатаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

По данным Росстата, 1,5 процента населения России недоедали в 2018 году. То есть, пищи для активного образа жизни и здоровья не хватало 1,6 млн человек в возрасте 18 лет и старше.

Доля женщин в общем показателе составила 22%, их оказалось больше, чем мужчин.

Доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов отметил, что количество тех, кто столкнулся с недоеданием соотносится с уровнем бедности в стране. В 2018 году доход ниже прожиточного минимума имели 12,6% населения.

Тем не менее, эксперт напомнил, что многие во время опросов склонны показывать себя беднее, чем есть на самом деле.

Скорее всего, в 2019 году показатели остались прежними, а в 2020 году могли ухудшиться в связи с пандемией.

- Росстат недавно опубликовал данные о том, что реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8% в годовом выражении. Но говорить, что число недоедающих резко увеличилось я бы не стал, так как меры поддержки правительства ориентированы на бедное население. Скорее всего, снизились расходы семей на товары второй необходимости, но питаться хуже не стали, - отметил Сергей Смирнов в беседе с NEWS.ru.

Диетолог Светлана Титова отметила, что в долю недоедающих, по всей вероятности, были отнесены люди, рацион которых является неполноценным.

- Человек может не испытывать чувства голода, но организму будет не хватать витаминов, микро- и макроэлементов. Из-за этого в первую очередь портится качество волос, ногтей и кожи. Скудный рацион также негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, могут появляться стрессы. А недостаток молочных продуктов увеличивает риск дисбактериоза и нарушения метаболизма, - говорит диетолог.

Тем временем в России в нынешний летний сезон на 10-20% снизились цены на ягоды и фрукты — например, черешня подешевела на 10–15% в сравнении с 2019 годом, персики и нектарины — на 10%, а арбузы и дыни — на 10–20%. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» ритейлеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МИД России не стали рассматривать ноту протеста Украины из-за парада в Севастополе и вернули отправителю
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках
В России выявили 5 475 новых случаев заражения коронавирусом
Забыть об изнуряющих диетах, иначе будут последствия: Доктор Мясников раскрыл секрет правильного похудения
Более полутора миллионов россиян недоедают
Названа возможная дата регистрации российской вакцины от коронавируса
Михаил Ефремов отправился на первое заседание по делу о смертельном ДТП в Пресненский суд
Конгресс США призвал увеличить поставки газа союзникам по НАТО
Черноморский флот РФ начал крупные учения: задействованы 20 кораблей
Аспирантура ТюмГУ привлекает талантливых молодых учёных
Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Аналитики рынка рассказали, сколько тратят семьи, чтобы собрать ребенка в школу
Влюбленный москвич выгнал родителей и сестру из элитного дома
Минобороны РФ отреагировало на обвинения в нарушении финской границы
Журналисты двух американских изданий обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса
В Москве вылечили еще 625 пациентов с коронавирусом
Билл Гейтс назвал тесты на коронавирус бессмысленными