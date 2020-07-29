2020-07-29T10:56:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В России выявили 5 475 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших в стране составило 828 990
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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В России выявили 5 475 новых случаев заражения коронавирусомВ России выявили 5 475 новых случаев заражения коронавирусомФото: REUTERS
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За минувшие сутки в России выявили 5 475 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 российском регионе, из заболевших 26,8 процентов не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на среду, 29 июля, общее количество инфицированных в стране возросло до 828 990 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заболевания, как и днем ранее, зафиксировали в Москве – 671 заболевший, Свердловской области – 223 и в Ханты-Мансийском Автономном округе – 173

За сутки число выздоровевших вновь превысило количество заболевших и составило 8 116 пациентов. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 620 333 человека.

Также зарегистрировано 169 летальных исходов среди заболевших коронавирусом, а за весь период жертвами инфекции в России стали 13 673 человек.

Всего в мире, по данным Worldometers, число инфицированных приблизилось к отметке в 16,9 миллионов. Число умерших в мире уже более 663,5 тысяч человек, а выздоровели свыше 10,4 миллионов пациентов

ИСТОЧНИК KP.RU

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