2020-07-29T11:17:27+03:00
Общество

Михаил Ефремов впервые встретится с родными погибшего по его вине водителя

Это будет первое заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера в Пресненском суде
Юлия САЛЬНИКОВА
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Михаил Ефремов устроил ДТП в состоянии опьяненияМихаил Ефремов устроил ДТП в состоянии опьяненияФото: Борис КУДРЯВОВ
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Михаил Ефремов на первом заседании по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде впервые лично встретится с родственниками погибшего Сергея Захарова.

Заседание 29 июля проходит в закрытом режиме. За час до начала Михаил Ефремов в сопровождении судебного пристава покинул свою квартиру, напомним, он находится под домашним арестом. Актер прошел мимо собравшихся у его дома журналистов, оставив без ответа их вопрос о признании вины.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов не признает вину. Хотя вскоре его адвокат поспешил уточнить, что таких заявлений не было, журналисты якобы просто неверно истолковали его слова.

Спустя несколько дней после той роковой аварии на Садовом кольце, Ефремов записал видеообращение. Он попросил прощения у близких Сергея Захарова, но признал, что простить его невозможно.

Пострадавшая сторона в этом деле, гражданская жена и дети погибшего, настаивают на максимальном наказании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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