2020-07-29T14:21:27+03:00
Общество

Голикова о коронавирусе в России: Ситуация в стране улучшается

Смертность от коронавируса около 2,5 процентов, это меньше, чем во многих странах мира
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России суточный прирост зараженных в два раза меньше пиковых значенийВ России суточный прирост зараженных в два раза меньше пиковых значенийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента 29 июля сообщила, что ситуация с коронавиурсом в России стабилизируется.

- Суточный прирост составляет 0,7%. Показатель летальности составляет менее 2,5%, что меньше, чем в ряде стран мира. В структуре общего числа коронавирусной инфекции пневмония - 24%, ОРВИ - 37%, 37% - без клинических симптомов,- сообщила она в ходе совещания по эпидситуации в России.

Совещание открыл президент Владимир Путин, он предупредил, что преждевременное снятие ограничений может быть опасно, поскольку перечеркнет достижения. Нынешние показатели заболеваемости в два раза меньше пиковых значений. Но, "ситуация может качнуться в любую сторону". Подтверждением случит ситуация в ряде западных стран, где после устойчивого снижения случаев инфицирования коронавирусом вновь наблюдают рост. В Испании задумались о возобновлении блокировки, а в США отменяют планы по снятию ограничений в ряде штатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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