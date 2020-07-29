Голикова: Учебный год в России начнется как обычно с 1 сентября

29 Июль 2020 2020-07-29T14:21:56+03:00

Сдвигать сроки начала учебного года в стране из-за пандемии коронавируса не будут

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Вице-премьер Татьяна Голикова официально подтвердила дату начала учебного года в России. Из-за пандемии коронавируса ходили разные теории, в том числе о том, что дети могут сесть за парты позже обычного.

- Нами принято решение начинать новый учебный год в сентябре как обычно. При этом, необходимо провести линейки при соблюдении всех необходимых мер,- сообщила Татьяна Голикова во время совещания по эпидситуации в России 29 июля.

Что касается вузов, то здесь готовность не стопроцентная - к 1 сентября готовы проводить лекции 92 процента.

- В случае необходимости, вузы могут перенести максимум на 2 недели начало учебного года,- уточнила вице-премьер.

Таким образом, учреждения высшего образования, самое позднее, примут студентов 14 сентября.

В Минпросвещения ранее определились с форматом обучения - занятия будут проходить в очной форме, но Интернет продолжат использовать в образовательном процессе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793275" frameborder="0"></iframe> Нами принято решение начинать новый учебный год в сентябре, как обычно — Голикова..

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ИСТОЧНИК KP.RU