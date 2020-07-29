Голикова: Учебный год в России начнется как обычно с 1 сентября
Вице-премьер Татьяна Голикова официально подтвердила дату начала учебного года в России. Из-за пандемии коронавируса ходили разные теории, в том числе о том, что дети могут сесть за парты позже обычного.
- Нами принято решение начинать новый учебный год в сентябре как обычно. При этом, необходимо провести линейки при соблюдении всех необходимых мер,- сообщила Татьяна Голикова во время совещания по эпидситуации в России 29 июля.
Что касается вузов, то здесь готовность не стопроцентная - к 1 сентября готовы проводить лекции 92 процента.
- В случае необходимости, вузы могут перенести максимум на 2 недели начало учебного года,- уточнила вице-премьер.
Таким образом, учреждения высшего образования, самое позднее, примут студентов 14 сентября.
В Минпросвещения ранее определились с форматом обучения - занятия будут проходить в очной форме, но Интернет продолжат использовать в образовательном процессе.
Нами принято решение начинать новый учебный год в сентябре, как обычно — Голикова..
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ИСТОЧНИК KP.RU