2020-07-29T14:21:56+03:00
Общество

Голикова: Учебный год в России начнется как обычно с 1 сентября

Сдвигать сроки начала учебного года в стране из-за пандемии коронавируса не будут
Юлия САЛЬНИКОВА
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Татьяна ГоликоваТатьяна ГоликоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вице-премьер Татьяна Голикова официально подтвердила дату начала учебного года в России. Из-за пандемии коронавируса ходили разные теории, в том числе о том, что дети могут сесть за парты позже обычного.

- Нами принято решение начинать новый учебный год в сентябре как обычно. При этом, необходимо провести линейки при соблюдении всех необходимых мер,- сообщила Татьяна Голикова во время совещания по эпидситуации в России 29 июля.

Что касается вузов, то здесь готовность не стопроцентная - к 1 сентября готовы проводить лекции 92 процента.

- В случае необходимости, вузы могут перенести максимум на 2 недели начало учебного года,- уточнила вице-премьер.

Таким образом, учреждения высшего образования, самое позднее, примут студентов 14 сентября.

В Минпросвещения ранее определились с форматом обучения - занятия будут проходить в очной форме, но Интернет продолжат использовать в образовательном процессе.

Нами принято решение начинать новый учебный год в сентябре, как обычно — Голикова..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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