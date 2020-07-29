По оценкам ученых, коронавирус остается на поверхностях до 48 часов, сообщила Попова

29 Июль 2020 2020-07-29T15:35:01+03:00

Глава Роспотребнадзора отметила, что вирус "не столь устойчив", поэтому правила дезинфекции позволяют избавиться от него в течение нескольких секунд

Изменить размер текста: A A

По оценкам ученых коронавирус сохраняется на поверхностях до 48 часов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, однако отметила, что вирус "не столь устойчив", поэтому правила дезинфекции позволяют от него избавиться в течение нескольких секунд.

Кроме того, по ее словам, коронавирус ни в морской ни в пресной воде не размножается. "Пока таких рисков нет, вирус не устойчив к воздействию температур и кипячение его убивает", - отметила она. Также, вирус за секунды может уничтожить водка. "Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд", - сообщила глава Роспотребнадзора.

Попова уточнила, что российские ученые продолжают изучать коронавирус и со всех регионов данные поступают в центр "Вектор", и отметила, что за время циркуляции в России геномы вируса не претерпели существенных изменений

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Наконец-то! Названа лучшая маска для защиты от коронавируса 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU