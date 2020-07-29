2020-07-29T15:01:42+03:00
Общество

В Кремле назвали нормальной ротацию руководства сферы здравоохранения в регионах

Дмитрий Песков отметил, что смена руководства может происходить динамичнее в период коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ротация региональных руководителей сферы здравоохранения является нормальным явлением, которое может происходить динамичнее в период коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Кадровая ротация проходит постоянно в регионах. Естественно, в таких ответственных сферах, как сфера здравоохранения, на фоне угрозы пандемии эта ротация может быть более динамичной», - отметил представитель Кремля, объяснив такую тенденцию тем, что некоторые работники «могут не справляться с объемом задач, потому что ситуация экстраординарная»

Песков добавил, что «это нормально», особенно в тех условиях, когда «регионы обладают дополнительными полномочиями по действиям на фоне пандемии»

Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции в некоторых регионах страны сменились руководители ведомств, связанных со сферой здравоохранения. На прошлой неделе, 25 июля, в отставку ушел глава Минздрава Хакасии Владимир Костюш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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