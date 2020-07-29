ФСБ задержала террористов, готовивших убийства российских военных и правоохранителей
Сотрудники российской Федеральной службы безопасности 29 июля, в среду, задержали выходцев одной из среднеазиатских республик, которые готовили убийства военнослужащих и правоохранителей России и собирались выехать на территорию ближневосточного региона. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей правоохранительной службы.
- Сотрудники ФСБ совместно с полицией в рамках расследования уголовного дела пресекли деятельность ячейки террористов и задержали выходцев одной из среднеазиатских республик. Задержанные причастны к финансированию запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, - сообщили в ЦОС.
Сейчас ФСБ проверяет причастность задержанных к пропаганде терроризма и вербовке граждан России в состав преступных ячеек. По информации правоохранителей, террористы планировали совершить убийства российских военных и сотрудников правоохранительных органов, после чего намеревались уехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО.
* запрещена на территории РФ
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ИСТОЧНИК KP.RU