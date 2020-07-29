ФСБ задержала террористов, готовивших убийства российских военных и правоохранителей

29 Июль 2020 2020-07-29T15:58:06+03:00

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Сотрудники российской Федеральной службы безопасности 29 июля, в среду, задержали выходцев одной из среднеазиатских республик, которые готовили убийства военнослужащих и правоохранителей России и собирались выехать на территорию ближневосточного региона. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей правоохранительной службы.

- Сотрудники ФСБ совместно с полицией в рамках расследования уголовного дела пресекли деятельность ячейки террористов и задержали выходцев одной из среднеазиатских республик. Задержанные причастны к финансированию запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, - сообщили в ЦОС.

Сейчас ФСБ проверяет причастность задержанных к пропаганде терроризма и вербовке граждан России в состав преступных ячеек. По информации правоохранителей, террористы планировали совершить убийства российских военных и сотрудников правоохранительных органов, после чего намеревались уехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО.

* запрещена на территории РФ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793311" frameborder="0"></iframe> Спецоперация ФСБ против сторонников ИГ в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU