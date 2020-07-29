Хадж в Саудовской Аравии проходит без паломников из-за рубежа

29 Июль 2020 2020-07-29T16:16:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саудовской Аравии в среду, 29 июля, начался хадж к святым местам ислама. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы даже в эту многолетнюю традицию, ведь впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов, без паломников из других стран и в условиях жесткого санитарного контроля.

В прошлые годы хадж совершали более трех миллионов мусульман, большинство из которых приезжали из других стран. В этом году разрешение на выполнение одной из главных заповедей ислама получили только десять тысяч человек, в числе которых 30 процентов – жители королевства, а остальные 70 процентов - имеющие вид на жительство в стране зарубежные граждане.

Все дело в том, что Саудовская Аравия занимает первое место по количество зараженных коронавирусом в регионе, в связи с чем власти закрыли границы для въезда иностранцев. Все резиденты-иностранцы должны были заранее пройти регистрацию на официальном портале, на основании которой власти отбирали паломников. Приоритете отдавали людям в возрасте 20-50 лет, не имеющих хронических заболеваний, а также тем, кто ранее не совершал хадж и готовы выдержать карантин после него. Власти отметили, что право получили представители 160 национальностей, которые проживают в стране. Среди них также есть врачи, которые уже переболели коронавируса.

Саудовское информационное агентство SAP указало, что в среду силовики задержали 224 человека, пытавшихся попасть на хадж без специального разрешения. Выдано также 14 предписаний о нарушениях санитарных требований, нарушителям выписали штрафы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793233" frameborder="0"></iframe> В Саудовской Аравии начался хадж.

ИСТОЧНИК KP.RU