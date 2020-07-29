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Власти США изучают возможные меры против китайского TikTok

Эксперты представят свои предложения Трампу на этой неделе
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
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Власти США изучают возможные меры против китайского TikTok

Власти США изучают возможные меры против китайского TikTok

Фото: REUTERS

Американские президент Дональд Трамп в среду, 28 июля, заявил, что власти Соединенных Штатов в настоящее время активно изучают китайскую социальную сети TikTok и прорабатывают комплекс мер по ее блокировке.

- Мы изучаем TikTok, - сказал глава государства журналистам в ответ на вопрос о потенциальных мерах против соцсети из-за ее связей с властями Китая.

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин в свою очередь сообщил, что уже на этой неделе представит президенту свои предложения по данной теме. Социальную сеть проверяет американские Комитет по иностранным инвестициям.

Как ранее писал сайт kp.ru, в начале текущего месяца Дональд Трамп заявил, что власти Штатов рассматривают возможность запретить приложение TikTok на территории страны. Такую меры администрация президента считает одним из возможных способ отомстить Китаю за «обращение с коронавирусом и распространение инфекции по всему миру».