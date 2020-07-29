2020-07-29T18:58:03+03:00
Общество

В Ленинградской области стартовал конкурс на лучшее поздравление ко дню рождения родного края

1 августа регион отмечает 93-летие
Ксения БОГДАНОВА
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В Ленинградской области стартовал конкурс ко дню рождения региона. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.В Ленинградской области стартовал конкурс ко дню рождения региона. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.
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Ленинградская область 1 августа отмечает 93-летие. В честь дня рождения региона в Интернете стартовал конкурс «Моя душа - Ленобласть» на лучшее поздравление родному краю. Организатором конкурса выступила Администрация Ленинградской области.

Принять в нем участие может любой желающий. Для этого нужно до 31 августа опубликовать на своей странице в социальной сети ВКонтакте пост с поздравлением Ленинградской области и поставить хештэг #МоядушаЛенобласть. Формат поздравления может быть любым - от стихотворных строк до видеооткрытки, фото, музыкального привета и даже признания в любви. Главное условие - поздравление должно быть оригинальным.

Итоги конкурса будут подведены в группе «Ленинградская область» в социальной сети ВКонтакте. Победителей ждут замечательные призы.

Напомним, Ленинградская область была образована 1 августа 1927 года. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР Северо-Западная область тогда была переименована в Ленинградскую, был определен ее территориальный состав и границы.

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