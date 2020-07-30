2020-07-29T22:47:10+03:00
Общество

В МИДе напомнили о важности страховать здоровье при поездке за рубеж

Об этом сообщил дипломат Денис Микерин, выступая на Радио «Комсомольская правда»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Дипломат Денис МикеринДипломат Денис МикеринФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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В беседе с ведущими Радио «Комсомольская правда» дипломат Денис Микерин, курировавший вывоз застрявших за рубежом туристов, рассказал об одной из причин неприятных ситуаций, в которые попадали россияне:

— Моё личное мнение — относительно страхования наших граждан за рубежом. Мы сталкивались со случаями, когда очень многие граждане оказывались в ситуации, требовавшей медицинского вмешательства, помощи. Спрашиваешь человека: у вас же, наверное, есть страховка? В ответ: нет…

По словам собеседника «КП», такая «надежда на авось» — пример безответственного подхода. В целом же, по мнению Микерина, нужные выводы по итогам четырёхмесячной эпопеи с вывозом туристов «будут сделаны». Более того, ряд общественных экспертов в сфере туриндустрии полагают, что приобретение «отпускниками» медицинской страховки можно сделать обязательным и проверять на границе.

Полный текст беседы с Денисом Микериным читайте тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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