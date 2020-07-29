2020-07-29T22:16:54+03:00
В мире

Видео пожара над озером после крушения поезда в США появилось в сети

Из-за масштабного возгорания мост под вагонами обрушился в воду [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Возгорание пытаются потушить 90 спасателей. Фото: кадр с видеоВозгорание пытаются потушить 90 спасателей. Фото: кадр с видео
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Грузовой поезд 29 июля сошел с рельсов в американском штате Аризона. В результате происшествия все вагоны поезда загорелись, видео с места по-настоящему апокалиптического пожара появилось в сети.

На опубликованных кадрах видно пылающий состав, над которых поднимаются облака черного дома. Из-за аварии и масштабного возгорания мост, на котором поезд сошел с рельсов, частично обвалился в озеро.

По данным местного телеканала ABC 15, инцидент произошел около 16:00 по московскому времени. Сообщается, что тяжелых пострадавших из-за пожара пока что не найдено: местные СМИ сообщают только об одном человеке, который отравился продуктами горения. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь, информация о других пострадавших уточняется.

Представители местной железной дороги сообщили, что в двух вагонах поезда, который сошел с путей, находилось промышленное легковоспламеняющееся вещество циклогексанон. Возможно, именно из-за него и случился пожар. В другом вагоне перевозили резиновые материалы. Отмечается, что вредные вещества не попали в воду озера.

На месте крушения поезда находится полиция и пожарная служба, возгорание пытаются потушить 90 спасателей. Вся зона Темпе-Таун-Лейк закрыта из соображений безопасности до дальнейшего уведомления.

Мощный пожар в штате Аризона.Поезд сошёл с рельсов во время движения по мосту над озером в городе Темпе

ИСТОЧНИК KP.RU

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