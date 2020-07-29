29 Июль 2020 2020-07-29T23:04:06+03:00

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Умер Анатолий Федюкин – олимпийский чемпион по гандболу 1976 года в составе сборной СССР. Спортсмену было 68 лет, о его смерти сообщила пресс-служба российской Федерации гандбола.

Универсальный крайний Анатолий Федюкин в составе советской сборной стал победителем Олимпиады 1976 года в Монреале, а также завоевал серебряную медаль на следующих Олимпийских играх в Москве. На счет гандболиста есть победа на чемпионате мира 1982 года.

После завершения своей спортивной карьеры Анатолий Федюкин был тренеров, возглавлял ЦСКА и два раза становился чемпионом России вместе с армейцами. Спортсмен также был главным тренером исландского "Фрама" и привел команду клуба к победе в кубке страны.

Напомним, что вчера в возрасте 65 лет умер олимпийский чемпион 1980 года по легкой атлетике Александр Аксинин.

ИСТОЧНИК KP.RU