2020-07-30T02:58:23+03:00
В мире

"Риски сохраняются": посол объяснил, как авиасообщение с курортами Египта связано с ситуацией с терроризмом

Георгий Борисенко напомнил, что авиасообщение было прекращено после крушения самолета в октябре 2015 года
Юлия КЕКОВА
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Посол объяснил, как авиасообщение с курортами Египта связано с ситуацией с терроризмомПосол объяснил, как авиасообщение с курортами Египта связано с ситуацией с терроризмомФото: Иван ВИСЛОВ
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Российский посол в Египте Георгий Борисенко объяснил, почему запуск авиасообщения с курортами египетской стронуты зависит от ситуации с терроризмом.

По его словам, российские специалисты продолжают активно сотрудничать с египетскими коллегами в ходе проверок безопасности аэропортов египетских курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада. Однако восстановление перелетов все еще во многом зависит от ситуации с терроризмом на Синайском полуострове. Об этом Борисенко рассказал телеканалу TEN.

ИСТОЧНИК KP.RU

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