2020-07-30T05:23:37+03:00
Общество

Российские ученые придумали, как защитить урожай без пестицидов

Специалисты создали специальный средство, благодаря которому удастся отпугивать и убивать патогенные грибы и сорняки
Юлия КЕКОВА
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Российские ученые придумали, как защитить урожай без пестицидовРоссийские ученые придумали, как защитить урожай без пестицидовФото: Евгения ГУСЕВА
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Российские ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) создали уникальное средство защиты сельскохозяйственных растений от патогенов.

сообщается, что новый препарат позволит отказаться от дорогостоящего и неэкологичного опрыскивания с содержанием пестицидов. Результаты исследования представлены в журнале International Journal of Biological Macromolecules.

Традиционные методы защиты посевов предполагают обработку зерна, почвы и самих растений химикатами несколько раз за сезон. Однако теперь, используя средство российский исследователей, средство нужно будет помещать в почву однократно, перед посадкой.

Отмечается, что хорошего эффект удается достичь благодаря особому полимеру. Этот материал деградирует в почве с заданной скоростью, освобождая действующее вещество постепенно, что гарантирует оптимальный режим защиты растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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