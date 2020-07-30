Трамп оценил необходимость США защищать Германию от России

30 Июль 2020 2020-07-30T05:59:58+03:00

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что не понимает, почему Соединенные Штаты Америки должны защищать Германию от России. Об этом он написал в посте на странице в Твиттер.

- ФРГ платит России миллиарды долларов в год за энергию, и при этом мы должны защищать Германию от России? Что это такое? - написал Трамп.

Президент США также в очередной раз упрекнул Берлин в том, что власти тратят, по его мнению, недостаточно средств для поддержание коллективной обороны НАТО.

- Германия плохо выполняет свои обязательства по 2-процентным взносам для НАТО. Поэтому мы выводим часть войск из Германии, - заявил глава Штатов.

Ранее сообщалось, что США выведет из Германии почти 12 тысяч американских военных, при этом в ФРГ останутся максимум 25 тысяч военнослужащих США. Из тех, кто покинет Германию, 6,4 тысяч человек, будут возвращены в Соединённые Штаты Америки. Остальную часть военнослужащих планируется передислоцировать.

ИСТОЧНИК KP.RU