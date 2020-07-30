2020-07-30T08:13:49+03:00
В мире

В ВОЗ прокомментировали данные об "агрессивном" типе коронавируса во Вьетнаме

Из-за вспышки Covid-19 в городе Дананге в город закрыли въезд и выезд
Юлия САЛЬНИКОВА
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Во вьетнамском городе 37 человек заражены, каждый второй нуждается в аппарате ИВЛВо вьетнамском городе 37 человек заражены, каждый второй нуждается в аппарате ИВЛФото: Мария ЛЕНЦ
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Представитель ВОЗ во Вьетнаме Пак Кидонг рассказал о результатах исследования нового штамма коронавируса в городе Дананг. Власти города заявили о вспышке заболевания, причем по их версии, это "агрессивный" тип вируса, который быстрее приводит к тяжелым состояниям, 2 из 4 зараженных нуждаются в аппаратах ИВЛ. Всего 42 заболевших, из них 37- в Дананге.

Ситуация вызвала серьезное беспокойство в стране - город закрыли на въезд и выезд, а сам вирус принялись изучать ученые.

- Распространение и тяжесть заболевания не изменились. В настоящее время нет никаких доказательств того, что мутации вызывают повышение или уменьшение вирулентности (способность вызывать заражение и гибель организма - прим.ред) вируса, а также появление симптомов у пациентов большей силы,- приводит слова Кидонга портал VnExpress.

Вьетнамский вирус похож на тот, что распространяется в мире в июле. Это мутация D614G, почти 70 процентов случаев заражения в мире вызваны именно им, а в Европе - почти 100 процентов. Отличает эту мутацию сильная токсичность.

В России тоже изучают вьетнамский вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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