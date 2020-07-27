27 Июль 2020 2020-07-27T13:44:24+03:00

Во Вьетнаме объявили о вспышке нового и более "агрессивного" типа коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

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Правительство Вьетнама объявило о вспышке нового, боле «агрессивного» типа коронавируса в приморском Дананге. Как сообщается, новый тип вируса быстрее размножается и быстрее приводит к тяжелому состоянию, 2 из 4 пациентов уже на ИВЛ. Об этом заявили эксперты Национального Руководящего комитета по профилактике и контролю Covid-19.

Как уточняет исполняющий обязанности министра здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, анализ генома показал, что это новый тип Covid-19, который является более инфекционным. Минздрав страны направил в Дананг лучших экспертов.

Для предотвращения дальнейшего распространения вируса специалисты предложили всем, кто возвращается домой из Дананга провести в самоизоляции 14 дней, передает Chinhphu.

По последним данным, за весь период пандемии во Вьетнаме зарегистрировано 420 случаев заболевания коронавирусом, 365 пациентов уже выздоровели, ни одного летального исхода пока не зафиксировано.

Напомним, ранее ученые предупредили об агрессивных штаммах COVID-19. Эксперты отметили, что различные штаммы вируса проникают в клетки человека и уничтожают их

ИСТОЧНИК KP.RU