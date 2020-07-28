Вьетнам закрыл сообщение с городом Дананг из-за вспышки коронавируса

28 Июль 2020 2020-07-28T09:40:00+03:00

Вспышка COVID-19 в Дананге и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Въехать в город и выехать из него будет нельзя 15 дней, начиная с 28 июля

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Власти Вьетнама приняли решение о закрытии внутреннего сообщения с Данангом на 15 дней из-за вспышки коронавируса. Авиасообщение будет прекращено с 28 июля, сказано в заявлении на сайте вьетнамского правительства.

Министерство транспорта Вьетнама приняло решение о приостановке наземных пассажирских перевозок в пределах Дананга, въезд в город и выезд из него.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что правительство Вьетнама объявило о вспышке нового, более агрессивного типа коронавируса в Дананге. Новый тип вируса, ранее не встречавшийся в стране, быстрее размножается и приводит к тяжёлому состоянию: 2 из 4 первых пациентов были вскоре после заражения подключены к аппаратам ИВЛ.

По последним данным пациентов с новым типом инфекции уже 11. При этом ранее по всей стране было зарегистрировано только 420 случаев заболевания коронавирусом за весь период пандемии коронавируса.

В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты ведомства изучат данные о новом типе коронавируса в Дананге.

ИСТОЧНИК KP.RU