В Севастополе задержали военнослужащего Черноморского флота за госизмену

30 Июль 2020 2020-07-30T10:03:11+03:00

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ФСБ задержали по подозрению в госизмене военнослужащего Черноморского флота, который передавал секретные данные Минобороны Украины.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"),- сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

За передачу данных, относящихся к государственной тайне, военнослужащему грозит до 20 лет колонии. Суд уже избрал мужчине меру пресечения, он заключен под стражу.

В апреле 2020 года ФСБ задержали целую агентурную группу Главного управления разведки Министерства обороны Украины, участники которой в Крыму добывали секретные сведения, вербовали агентов и готовили диверсию. Ранее в 2016 году группа диверсантов из Украины планировала устроить теракт на военных объектах, их деятельность пресекли спецслужбы. У них обнаружили в тайниках взрывчатку большой мощности и оружие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793435" frameborder="0"></iframe> Задержание в Севастополе военнослужащего Черноморского флота России, который работал на украинскую военную разведку.

ИСТОЧНИК KP.RU