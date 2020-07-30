2020-07-30T11:43:04+03:00
Наука

Ученые опровергли информацию о чрезмерной опасности ультрафиолетового излучения

По словам специалистов, солнечная радиация стабильна
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые опровергли информацию о чрезмерной солнечной активностиУченые опровергли информацию о чрезмерной солнечной активностиФото: Shutterstock
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Информация о чрезмерной солнечной активности и увеличения уровня ультрафиолетового излучения преувеличена. Так прокомментировали недавнюю новость об опасности солнечной радиации ученые Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Солярный (солнечный) фактор стабилен и его влияние на нашу жизнь точно такое же, как и всегда. Если все факторы климатообразующие выключить и оставить одно только Солнце, то климат на Земле формировался бы исключительно притоком солнечной радиации. Это и ультрафиолет, и видимый свет, и длинноволновая радиация. Количество этого потока зависит только от географической широты и времени года», - цитирует доктор физико-математических наук Сергея Олемского «Российская газета».

Эксперт добавил, что долговременное пребывание под солнцем всегда неполезно. Об этом стоит помнить, однако переживать, что именно сейчас солнечное излучение максимально опасно – не стоит.

По словам Олемского, уровень солнечной радиации может существенно измениться только при условии глобальных изменений климата, а в краткосрочной перспективе это не произойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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