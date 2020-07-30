Жена Энди Картрайта рассказала полиции, зачем расчленила тело рэпера
Жена рэпера Versus Battle Энди Картрайта, Марина, рассказала полиции, почему решилась расчленить тело мужа. Женщина уверена, что до последнего была предана супругу, даже в этом страшном поступке - так она хотела сохранить о нем в обществе добрую память.
Марина испугалась, что поклонники узнают о наркотической зависимости ее супруга.
С ее слов он умер дома, рядом с телом находился шпиц. Женщина быстро сопоставила эти два факта и решила заявить всем, что муж пропал. Сама же четыре дня занималась сокрытием тела. Как сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах, все это время в квартире находился двухлетний ребенок супругов.
Она смогла в одиночку расчленить тело взрослого мужчины, часть пакетов поставила в холодильник - их в итоге там же и нашли полицейские. Но что делать дальше, Марина не представляла, поэтому решила спросить совета у знакомого адвоката, который сразу же позвонил в полицию.
Когда в квартиру на Невском проспекте нагрянули полицейские, отпираться женщина не стала, да и было бессмысленно - от тела она так и не избавилась. Правда, полицейские ее версию будут еще проверять, действительно ли Энди Картрайт умер из-за передозировки.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU