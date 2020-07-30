Трусова сказала, почему Плющенко может научить ее стабильным четверным прыжкам

30 Июль 2020 2020-07-30T14:23:14+03:00

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Телеканал "Матч ТВ" анонсировал выход в свет специального документального фильма, который посвящен главной теме межсезонья в фигурном катании - уходу Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. "Королева четверных" приняла решение кататься у нового наставника, начиная с грядущего сезона. И говоря о причинах, по которым она приняла данное решение, Саша отмечает:

- Я считаю, что это нормально тренироваться у разных тренеров. Почему-то я же не могу откатать чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катал с четвертными и может быть он знает, как это сделать, чтобы чисто кататься, именно каждый раз, стабильно, - говорит Александра Трусова в этом фильме.

Напомним, что Александра Трусова - двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров. В свой первый взрослый сезон спортсменка выиграла два этапа серии Гран-При.

После чего была бронзовым призером на главных стартах сезона - финале серии Гран-При, чемпионате России и чемпионате Европы. Чемпионат мира 2020 в Канаде был отменен из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что документальный фильм «Александра Трусова. В четыре оборота!» выйдет в эфир телеканала "Матч ТВ" 4 августа и начнется в 11:10 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU