Плющенко рассказал о своей схожести с Трусовой

30 Июль 2020 2020-07-30T14:44:47+03:00

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Фигуристка Александра Трусова после первого предсезонного тренировочного сбора в Кисловодске начала уже полноценную работу в Москве для подготовки к новому сезону под началом своего нового тренера - Евгения Плющенко. Весной 2020 года она решила покинуть "Хрустальный", попрощавшись с Этери Тутберидзе. Плющенко говорит, что Трусова очень хороша на тренировках и оценивает ее очень положительно:

- Она работяга, труженица. В тренировочном процессе у нас схожие характеры. Сейчас мы много работаем над скольжением, катанием и артистичностью. Это то, чего не хватало спортсменке раньше. Она хочет исполнить 5 четверных прыжков в одной программе, обязательно аксель три с половиной. Думаю, мы идем в верном направлении, - говорит в интервью "Матч ТВ!" для фильма «Александра Трусова. В четыре оборота!» Евгений Плющенко.

Александра Трусова, напомним - дважды чемпионка мира среди юниоров. Осенью 2019 года она выиграла два этапа серии Гран-При среди взрослых. После этого в декабре стала третьей в финале серии. А потом ее "бронзовая" серия продолжилась на чемпионате России 2020 в Красноярске и первенстве Европы в австрийском Граце.

Документальный фильм «Александра Трусова. В четыре оборота!» выйдет в эфир телеканала "Матч ТВ" 4 августа и начнется в 11:10 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU