Экономика США рухнула

30 Июль 2020 2020-07-30T16:15:55+03:00

Конец 11-летнему экономическому росту положило падение экономики США в январе-марте 2020 года на 5% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американская экономика в период с апреля по июнь текущего года показала беспрецедентное обрушение: ВВП Соединенных Штатов во втором квартале впервые сократился на 32,9% в годовом исчислении из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно заявлению Министерства торговли США, распространенному 30 июля, эпидемия лишила работы миллионы американцев, в связи с чем рост безработицы вырос до 14,7%.

Оценка Департамента торговли относительно снижения валового внутреннего продукта с начала пандемии, а также объема производства товаров показала резкое падение – рекордное с 1947 года.

Конец 11-летнему экономическому росту положило падение экономики США в январе-марте 2020 года на 5%. Сокращение в прошлом квартале было вызвано глубоким снижением потребительских расходов, на которые приходится около 70% экономической активности.

Расходы потребителей сократились на 34% из-за массового закрытия кафе и развлекательных заведений, отмены массовых мероприятий и торговых точек.

Серьезно пострадал и американский рынок труда: за последние месяцы миллионы уволенных жителей Штатов обратились за пособиями по безработицу. В настоящее время в стране восстановили около трети потерянных рабочих мест.

Издание AP News сообщило, что многие экономисты США считают невозможным полное восстановление экономики, которое сейчас обещает Дональд Трамп. По крайне мере, до тех пор, пока пандемия не будет побеждена.

ИСТОЧНИК KP.RU