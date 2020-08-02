Кокорин ушел из "Зенита" в "Спартак"

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:01:06+03:00

Кокорин теперь не будет играть за "Зенит". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Скандально известный футболист Александр Кокорин обрел новую команду. После нескольких лет в "Зените", заключении в тюрьме и аренде в "Сочи", 29-летний нападающий стал игроком московского "Спартака". "Красно-белые" официально объявили о подписании контракта с Кокориным. Презентация форварда прошла в необычном стиле для начала в Твиттере "намекнули" на футболиста роликом в стилях компьютерного шутера CS:GO.

Вскоре же появился видеоролик с самим Кокориным в кадре, который произносит фразу: "Привет! Сделаем красиво?". И ровно в полдень было объявлено о трансфере.

- ФК «Спартак-Москва» подписал долгосрочный контракт с Александром Кокориным по схеме «3+1». 29-летний нападающий присоединился к нашему клубу на правах свободного агента, - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Напомним, что в ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны не только "Спартака", но и других клубов. В их числе называли "Локомотив" и "Динамо". В прошлом сезоне Кокорин провел 10 матчей за "Сочи", забил 7 голов. В разные годы форвард играл помимо "Зенита" за "Динамо", был несколько месяцев в "Анжи", но не сыграл ни одной игры.

Последний, на сегодняшний день, матч в составе сборной России Кокорин провел 14 ноября 2017 года. Это была товарищеская встреча против Испании в Санкт-Петербурге, которая завершилась вничью 3:3.

FCSM:GO! Кокорин в майке Спартака видео.

ИСТОЧНИК KP.RU