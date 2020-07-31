Пилот "Формулы-1" Перес пропустит этап в Великобритании из-за коронавируса
Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рейсинг Пойнт" мексиканец Серхио Перес оказался заражен коронавирусом. Из-за болезни он пропустит этап соревнований, которые будут проходить в Великобритании. Об этом сообщается на сайте "Формулы-1".
Изначально гонщик при сдаче первого анализа на наличие covid-19 в организме получил сомнительный результат, а повторный тест выявил инфекцию. Перес стал первым гонщиком соревнований, который заразился вирусом после старта сезона. Позже команда мексиканца объявит имя того, кто выступит в качестве замены.
Сам Перес пока находится на карантине. Как именно он себя чувствует и есть ли у него проявления симптомов болезни, не уточняется.
Напомним, что Гран-при в Великобритании будет проходить с пятницы, 31 июля, по 2 августа на трассе "Сильверстоун".
ИСТОЧНИК KP.RU
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