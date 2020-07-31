В российских магазинах осталось меньше трети легального алкоголя
Более 65 процентов спиртного - контрафакт
В российских магазинах осталось меньше трети легального алкоголяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России официальные данные статистики значительно занижают то самое, настоящее, количество производимого алкогольного контрафакта в стране, заявил руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
По его словам, доля контрафактного спиртного на нашем рынке - выше 65 процентов.
- Я устал биться с Росалкогольрегулированием на эту тему. Это промышленный объем, и все прекрасно понимают, что этот контрафакт производится на заводах, а не в подпольных цехах или подвалах, - цитирует слова Хамзаева "Федеральное агенство новостей".
ИСТОЧНИК KP.RU